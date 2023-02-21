Rusya'dan 19 ülkeye vize kolaylığı: Türkiye de listede

Rus Hükümeti’nin Yasal Bilgi Portalı’nda yayınlanan belgede, Rusya’ya dost ülkeler arasında bulunan 19 ülkeyi temsil eden yabancı vatandaşların, Rusya ziyareti için vize başvurularında otel veya benzeri konaklama tesisi için önceden gerçekleştirdiği rezervasyonun teyidi temelinde altı aya kadar normal turist vizesi verileceği bildirildi.

Hükümet, vize kolaylığı sağlanacak ülkeler listesini de onaylarken, listede Türkiye ile birlikte Bahreyn, Brunei, Hindistan, Endonezya, İran, Kamboçya, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Malezya, Meksika, Myanmar, Umman, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tayland ve Filipinler de yer alıyor.