Rusya'dan ABD'ye dizel sevkiyatı açıklaması: İlk teslimat için tarih verildi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel yakıt göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Novak, taraflar arasında sözleşmelerin imzalanmasının ardından ilk sevkiyatların en erken 2-3 hafta içerisinde yapılabileceğini belirtti.

Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Enerji Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Novak, ABD'ye yönelik dizel ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk sevkiyatlar için 2-3 haftalık süre

Dizel sevkiyatlarının başlaması için tamamlanması gereken işlemlere değinen Novak, "Sevkiyatın gerçekleştirilebilmesi için sözleşme imzalanması, yakıtın yüklenmesi, geminin kiralanması ve tüketiciye gönderilmesi gerekiyor. Bunların tamamı 2-3 hafta sürüyor. Bu nedenle anlaşmaların daha hızlı imzalanması gerekiyor." dedi.

Rus enerji şirketlerinin ihracata başlamak için hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Novak, "Şirketlerimiz her an sevkiyata başlamaya hazır. Şu anda ticari koşullara ilişkin müzakereler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Rus dizeline başka ülkelerden de talep var

ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Rusya'dan dizel tedarik etmek istediğine işaret eden Novak, "Rus dizeli dünya genelinde talep görüyor. Elbette başka tüketiciler de ilgileniyor." diye konuştu.

ABD'ye gerçekleştirilecek satışlarda fiyatlandırmanın piyasa koşullarına göre mi yoksa indirimli olarak mı yapılacağı sorusuna da yanıt veren Novak, "Bu, ticari müzakerelerin konusu." şeklinde yanıtladı.

İthalat lisansının uzatılması henüz gündemde değil

ABD'nin Rusya'dan motorin ithalatına izin veren lisansının Nisan 2027 sonrasında da geçerli olup olmayacağına ilişkin konuşan Novak, bu konuda henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Novak, lisansın uzatılmasına yönelik soruya, "Uzatma konusunu konuşmak için henüz erken. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.