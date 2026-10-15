Dolar endeksinde sert düşüş: 17 ayın zirvesinden geri çekildi

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ABD doları, eylül ayı enflasyon verilerinin ardından elde ettiği kazanımları perşembe günü geri verdi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasına neden oldu.

Dolar endeksi, enflasyon verilerinin ardından 103 seviyesine yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek düzeyini görmüştü. Ancak sonraki işlemlerde yüzde 0,45 gerileyerek 102,05 seviyesine indi.

Enflasyon Fed beklentilerini değiştirdi

ABD'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,4'ten yüzde 3,7'ye yükselerek yüzde 3,6'lık piyasa beklentisini aştı.

Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik tahminin üzerinde gerçekleşti.

Verilerin ardından Fed'in ekim toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. CME FedWatch verilerine göre faiz artırımı olasılığı yüzde 40'a yaklaştı.

OCBC analistleri, yüksek enflasyonun Fed üzerindeki sıkılaştırma baskısını artırdığını ancak ekim ayında faizlerin sabit tutulmasını, aralıkta ise yeni bir faiz artırımı yapılmasını beklediklerini belirtti.

ABD tahvillerinde dikkat çeken hareket

Doların yön değiştirmesinde ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler etkili oldu.

Bloomberg'in haberine göre Çin, ABD Hazine tahvillerini farklı ülkelerdeki saklama kuruluşlarına taşıyarak varlıklarının görünürlüğünü azaltıyor olabilir.

Haberde, Kanada'nın elindeki ABD Hazine tahvili ve bonolarının yaklaşık 600 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi gün içinde yaklaşık yüzde 3 gerileyerek yüzde 5,1 seviyesine indi.

Euro ve sterlin yükseldi, Avustralya doları ayrıştı

Doların zayıflamasıyla euro/dolar paritesi yüzde 0,5'in üzerinde yükselerek 1,1200 seviyesini aştı. Parite önceki gün 1,1100'e yaklaşarak 17 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

Sterlin/dolar ise İngiltere'den gelen beklentilerin üzerindeki büyüme verisinin desteğiyle 1,3250 seviyesine yaklaştı.

Avustralya doları ise ülkenin zayıf istihdam verileri nedeniyle diğer para birimlerinden ayrıştı. Eylülde istihdam 39 bin 200 kişi azalırken AUD/USD paritesi 0,6950'nin altında kaldı.

Dolar, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,57, euro karşısında yüzde 0,50 ve sterlin karşısında yüzde 0,41 değer kaybetti.

Altın yeniden 4 bin 150 dolara yaklaştı

Dolar ve tahvil getirilerindeki gerilemenin ardından altın fiyatları toparlandı. Ons altın yaklaşık yüzde 1 yükselerek 4 bin 150 dolara yaklaştı.

Dolar/yen paritesi ise gün içinde 157,58 seviyesine geriledikten sonra 158 civarında dengelendi.

Piyasalar, ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, eylül ayı üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerine odaklandı. Verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.