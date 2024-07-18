Rusya'dan ABD'ye karşı nükleer füze adımı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararı nedeniyle bazı bölgelere nükleer başlıklı füzeler konuşlandırabilecekleri ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtti.

Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını Moskova'da gazetecilere değerlendirdi. ABD'nin nükleer füze kapasitesini artırmaya yönelik adımlarına yanıt vereceklerini belirten Ryabkov, "Olumsuz olanlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolara hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füze yerleştirme kararına karşılık, Rusya'nın bazı bölgelere nükleer başlıklı füzeler yerleştirip yerleştirmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayarak, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum" dedi.

Rusya'nın, NATO ülkelerinin ortak kapasitesini dikkate alarak "neyi, nerede, ne zaman" konuşlandıracağı konusunda karar vereceğine işaret eden Ryabkov, "Bu, kimseye yönelik bir tehdit değildir. Değişen zorluklara yanıt vermek için maliyet açısından da dahil olmak üzere en etkili seçeneği bulmanın bir yoludur." diye konuştu.

Batılı ülkelerin çeşitli bahanelerle gerginliği tırmandırdığını vurgulayan Ryabkov, "Bu üzücü bir durum ama hava savunma bölgemiz de dahil, Rusya sınırlarının tüm çevresi boyunca güvenliğimizi sağlama görevlerini çözme konusunda bizi durdurmayacak." ifadesini kullandı.

ABD ve Almanya tarafından 10 Temmuz'da yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak. ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.