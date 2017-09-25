Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'de ikiyüzlü politika' suçlaması

25 Eylül 2017

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’de DEAŞ’ın havan saldırısı sonucu Rus komutanın hayatını kaybetmesi hakkında, "ABD’nin ikiyüzlü politikaları nedeniyle kanla ödenen bir bedel" olduğunu söyledi.

Ryabkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, ABD’nin DEAŞ’ı ortadan kaldırmak istediğine yönelik açıklamalara rağmen eylemleriyle bunun aksini yaptığını savundu.

ABD’nin, terörizmle mücadeleden ziyade politik ve jeopolitik bazı meselelere daha çok eğildiğini vurgulayan Ryabkov, "ABD’nin, Suriye’de terörizmle mücadele konusundaki kararlılığını kanıtladığını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Valeriy Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürülmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ryakbov, "Rus komutanın ölümü, ABD’nin ikiyüzlü politikaları nedeniyle kanla ödenen bir bedel." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA