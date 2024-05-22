Rusya'dan Fransa'ya 'Ukrayna' tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Avrupa Departmanı Direktörü Artem Studennikov, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri birlik göndermesi durumunda Rusya'nın sadece siyasi tepki vermeyeceğini söyledi.

Ria Novosti'ye konuşan Studennikov, Rusya'nın tepkisinin siyasi düzlemin çok ötesinde olacağını ifade ederken misilleme önlemleri alacaklarını da belirtti.

Studdenikov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde misilleme tedbirlerinin sadece siyasi düzlemde kalmayacağı açık. Fransız tarafını bu konuda birden fazla kez doğrudan uyardık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "giderek artan kavgacı söylemi" AB ve NATO müttefikleri tarafından desteklenmese ve Fransız halkının çoğu tarafından reddedilse de Moskova'nın bu tür açıklamaları ciddiye alamayacağını söyleyen Studdenikov, "Fransızlar neo-Nazi Ukrayna rejiminin ve onu denetleyen Anglosaksonların çıkarları için ölmeye hazır mı? Fransız yetkililer kurbanların ailelerine ne açıklayacaklar? Bana öyle geliyor ki resmi Paris'in burada düşünmesi gereken çok şey var" ifadesinde bulundu.

Fransız meclisinde "aklıselimin değilse bile en azından kendini koruma içgüdüsünün" hakim olacağını umduğunu söyleyen Studdenikov, her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.