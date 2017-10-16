Rusya'dan Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlamalar

16 Ekim 2017

Kuzey Kore’ye yönelik bazı kısıtlamaları öngören kararnamenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığı bildirildi.

Rus hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2321 sayılı kararı doğrultusunda, Kuzey Kore’ye yönelik bazı kısıtlamaları kapsayan kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Kararnameye göre, Kuzey Kore’ye yönelik ticari, ekonomik, mali, bilimsel ve teknik bazı konularda iş birliklerinin kısıtlanması öngörülüyor.

Rusya Federasyon Konseyi Sözcüsü Valentina Matviyenko, bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlar geliştirmek için uyguladığı programın kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası topluma BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapmıştı.

Kararname, Kuzey Kore Parlamentosu Başkanı Birinci Yardımcısı An Dong Chung ve beraberindeki heyet de St. Petersburg kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu’na katılmak üzere Rusya’da bulunduğu sırada imzalandı.

Kuzey Kore’nin füze denemeleri nedeniyle ekonomik tedbirleri içeren 2321 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyi tarafından 30 Kasım 2016’da alınmıştı.

Kaynak: AA