Rusya'dan Suriye'ye yardım uzatma teklifine veto

Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yardım faaliyetlerinin altı ay uzatılmasına dair Rusya’nın yaptığı teklifin de BM Güvenlik Konseyi’nde oylanması planlanıyor. BM’nin 2014’ten beri Türkiye’den Suriye’nin kuzeybatısına yaptığı gıda ve ilaç yardım faaliyetinin süresi dün dolmuştu.

Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yardımların dokuz aylığına uzatılması için Brezilya ve İsviçre tarafından hazırlanan BM teklifinin oylamasında Çin çekimser kalırken, Güvenlik Konseyi’nin diğer 13 üyesi teklifin kabulü yönünde oy kullandı. BM ise Suriye’nin kuzeybatısına olan yardımların 12 aylığına uzatılmasını istiyordu.