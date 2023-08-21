Rusya'nın 47 yıl sonra yaptığı ilk Ay misyonu yüzeye çarparak başarısızlıkla sonuçlandı

Rusya'nın 47 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk Ay misyonu olan Luna-25 uzay aracı, kontrolden çıkarak Ay'ın yüzeyine çarpması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Rusya'nın uzay çalışmalarını yürüten kamu kuruluşu Roskosmos, aracın iniş öncesi yörüngeye oturtulurken meydana gelen bir sorundan sonra Cumartesi günü TSİ 1457'de araçla teması kaybettiğini açıkladı.

Luna-25'in Pazartesi günü aya yumuşak iniş yapması planlanıyordu.

Roskosmos'un açıklamasında, "Araç, öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyine çarparak kayboldu" denildi.

Roskosmos, kazanın nedenlerini araştırmak için departmanlar arası komisyon kurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği tarafından 1976'da fırlatılan Luna-24'ten sonra Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5,550 kilometre doğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nden 11 Ağustos'ta fırlatılmıştı.

Ay misyonundaki başarısızlık, Moskova'nın bir anlamda 1957'de Dünya yörüngesine fırlattığı ilk uydu Sputnik 1 ve Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya çıkan ilk insan olduğu Soğuk Savaş rekabetinin parlak günlerinden bu yana Rusya'nın uzay gücündeki düşüşü gösteriyor.

Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracı 14 Temmuz'da fırlatılmıştı

Rusya, Ay'ın güney kutbuna iniş yapma konusunda Hindistan ile yarışıyordu. Hindistan, Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracını 14 Temmuz'da fırlatmıştı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) dün sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Chandrayaan-3'ün 23 Ağustos'ta iniş yapmasının planlandığını açıkladı.

Ay'a iniş yapmak çok zor olduğu ve zamanında ABD ile Sovyetler Birliği'nin aya iniş yaparken çok sayıda başarısızlık yaşadığı biliniyor.

Luna-25'in aya çarpışı Rus devlet televizyonu haber bülteninde sekizinci haber olarak verildi ve yayına sadece 26 saniye ayrıldı. Misyonun başarısız olduğu haberi bülten sıralamasında Kanarya adalarındaki yangından sonra yer alırken aynı bültende Rus pilotlara tanınan tatil izinlerine dört dakika süre ayrıldı.