Rusya'nın en büyük özel şirketleri belli oldu

28 Eylül 2017

Ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan "Rusya’nın en büyük özel şirketleri" listesinde petrol şirketi Lukoil, geçen yıl elde ettiği 4,7 trilyon rublelik gelir ile ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, geçen yıl 1 trilyon 74 milyar ruble gelir elde eden ülkenin en büyük perakende şirketi Magnit geliyor.

Perakende şirketi X5 ise 1 trilyon 34 milyar rublelik geliriyle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Erman Ilıcak’ın Rusya’da 1993 yılında kurduğu Rönesans İnşaat ise geçen elde ettiği 95 milyar rublelik gelirle listenin 84’üncü sırasında kendisine yer buldu.

Derginin haberine göre, Rus ekonomisindeki toparlanma listedeki şirketlerin gelirlerine de yansıdı. 2016’da bir önceki yıla kıyasla şirketlerin toplam gelirleri yüzde 4,9’luk artışla 32,2 trilyon rubleye çıktı.

Kaynak: AA