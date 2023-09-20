Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden çıkarılan kömür Türkiye'ye satıldı

Reuters tarafından incelenen verilere göre, şubat ile temmuz ayları arasında Ukrayna'nın doğusunda ilhak edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinden çıkarılan 160 bin 400 ton kömür en az 10 üreticiden Türkiye'ye sevk edildi.

Bu verilere göre Türkiye, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinin en çok kömür tedarik eden ülkesi olurken, bu bölgeden ülke dışına gönderilen kömürün yüzde 95'i Türkiye'ye gönderildi.

Kömürün satışını yapan şirketler, Interfax haber ajansının veri tabanına göre Rusya'da veya Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinde kurulmuş şirketlerdi.

Kömürün satın alımı ise Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Belize ve Britanya Virjin Adaları'nda kurulan şirketler tarafından yapıldı. Satın alanlar arasında Türkiye'de kurulu şirketlerin bulunmadığı görüldü. Reuters satın alan şirketlerin irtibat bilgilerini ve hangi kişi veya kuruluşlara ait olduğunu tespit edemedi.