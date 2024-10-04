Rusya'nın 'müttefiki' Taliban artık 'terör örgütü' değil

Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Taliban'ın terör örgütü listesinden çıkarılması kararının 'en üst seviyelerde' alındığını duyurdu. Karar, yasal prosedürün uygulanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Taliban'ın terörle mücadelede bir müttefik olduğunu ifade etmişti.

Rusya, Afganistan'daki ABD öncülüğündeki yabancı askerlerin 20 yıl sonra ülkeden çıkarılmasının ardından yönetime gelen Taliban ile ilişkileri iyileştiriyor.

2003'ten beri listede

Taliban yönetimini henüz herhangi bir ülke resmi olarak tanımazken, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri, Taliban yönetimi tarafından görevlendirilen büyükelçilikleri ülkelerine kabul etti.

Rusya, Taliban'ı 2003 yılında terör örgütü listesine eklemişti. Rusya'nın Taliban'ı terör listesinden kaldırması kararı Moskova ve Kabil ilişkilerinin normalleşmesi yönünde olumlu adım olarak değerlendiriliyor.