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Ryanair 2 bin seferini iptal etti

Ryanair ekim ayı sonuna kadar planladığı 2 bin uçuşu pilotların tatillerinin ayarlanması nedeniyle iptal etti. Bu iptallerin maliyetinin yaklaşık 25 milyon euro olacağını bildirildi.

Ryanair 2 bin seferini iptal etti
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Avrupa'nın düşük bilet ücretli en büyük havayolu şirketi Ryanair ekim ayı sonuna kadar planladığı uçuşlardan 2 bininin iptal edildiğini bildirdi.

Ryanair'in internet sitesinde yapılan açıklamada, ekim ayı sonuna kadar iptal edilen 2 bin uçuşun listesi yayımlandı.

Açıklamada, iptal edilen uçuşlar için alınan biletlerin geri ödenme ve değiştirilme koşulları da duyuruldu.

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary, Dublin'de yaptığı basın toplantısında iptal edilen uçuşların şirketin uçuşlarının yüzde 2'sini teşkil ettiğini ve iptallerin şirkete maliyetinin yaklaşık 25 milyon euro olacağını bildirdi.

Şirketin Pazarlama Direktörü Kenny Jacobs da iptallerin pilotların tatillerinin ayarlanması nedeniyle yapıldığını ve normal çalışma düzenine dönmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Mart 2017 itibarıyla çoğu Avrupa içi seferlerde kullanılan 400'e yakın uçağı bulunan Ryanair'in son dönemde son anda yaptığı iptaller yolcularının tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA

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