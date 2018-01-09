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Samsung rekor kâr beklediğini açıkladı

Samsung, 2017 son çeyreğinde 14,1 milyar dolar faaliyet kârı beklediğini açıkladı.

Samsung rekor kâr beklediğini açıkladı
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Samsung Electronics, 2017 yılı 4. çeyrekte rekor kâr elde etmeyi beklediğini duyurdu, ancak analistlerin beklentilerini karşılayamadı.

Şirket, 4. çeyrek faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artarak 15,1 trilyon won (yaklaşık 14,1 milyar dolar) olacağını tahmin etti.

Analistler ise Samsung'un 15,9 trilyon won faaliyet kârı elde etmesini bekliyorlardı.

Samsung, 4. çeyrekte cirosunun ise yüzde 24 artarak 66 trilyon won olacağını öngördü.

Samsung

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