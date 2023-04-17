Saudi Aramco hisselerinin yüzde 4′ü Kamu Yatırım Fonu'na devredildi

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aram­co'nun hisselerinin yüzde 4'ü ülkenin Kamu Yatırım Fonu'na devredildi. Suudi Arabistan res­mi haber ajansı SPA'ya göre, Ve­liaht Prens Muhammed bin Sel­man, Saudi Aramco'nun his­selerinin yüzde 4'ünün Kamu Yatırım Fonu bünyesindeki "Su­udi Arabistan Yatırım Şirketi"ne devir işlemlerinin tamamlandı­ğını duyurdu.

Veliaht Prens Bin Selman, Aramco'nun söz konusu hisse­lerini Kamu Yatırım Fonu'na ak­tarma kararının Suudi Arabis­tan ulusal ekonomisini uzun va­dede geliştirme, kaynaklarını çeşitlendirme, yatırım alanları­nı artırma ve 2030 Vizyonu'na katkıyı hedefleyen girişim doğ­rultusunda alındığına dikkati çekti.

Hisselerin, Kamu Yatırım Fo­nu varlıklarını büyütmeyi ve yüksek kredi notlarını destek­leyeceğine işaret eden Bin Sel­man, hisse devrinin ardından devletin Saudi Aramco'da yüzde 90.18 ile en büyük hissedar ola­rak kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Aram­co'nun ilk halka arzı, Prens Bin Selman'ın ülkenin petrole ba­ğımlılığını azaltma ve diğer sek­törlere yatırımı artırma amacıy­la başlattığı 2030 Vizyonu kap­samında 5 Aralık 2019'da Suudi Arabistan borsası Tadawul'da gerçekleşmişti.