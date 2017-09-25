'Savaş ilanı' atışmasına Çin'den itidal çağrısı

25 Eylül 2017

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinden ayrılmadan önce tansiyonu yükselten açıklamalarda bulundu. ABD'nin kendilerine savaş ilan ettiğini iddia eden Ho, 'uluslararası hava sahasında olsa bile ABD uçaklarını vururuz' tehdidinde bulundu.

Yong-ho, "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu. ABD’nin hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Pentagon: Tüm seçenekler masada - Beyaz Saray: Savaş ilan etmedik

ABD cephesinden konuyla ilgili olarak hem Pentagon hem de Beyaz Saray'dan açıkalama geldi. Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile birlikte Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu bildirdi.

Beyaz Saray ise Kuzey Kore'nin iddialarını "absürd" olarak nitelerken savaş ilan etmediklerini belirtti.

Çin'den itidal çağrısı



Yaşanan gerginlikle ilgili son açıklama ise Çin'den geldi. Çin'in BM Elçisi Liu Jieyi Reuters'a konuşarak itidal çağrısında bulundu. 'İki ülke arasındaki tansiyon çok tehlikeli bir noktada' ifadelerini kullanan Liu, 'ortamın bu kadar gerilmesi hiç kimsenin çıkarına olmaz, iki taraf da bir an önce sakinliğe davet ediyoruz' diye konuştu. İki ülke için tek yolun diyalog olduğunun altını çizen Liu, 'alternatif yol felakete yol açar' uyarısında bulunuldu.