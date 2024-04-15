Savaş kabinesi toplandı! İsrail'den İran'a misilleme mi geliyor?

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir kez daha toplandı. Kabine'nin toplantıda yaptığı tartışmalar ve verdiği kararlar hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kabine'nin İran’a yönelik misilleme yollarını ele aldığı ve bunların İran’a “acı verecek” nitelikte olduğu aktarıldı. Ele alınan seçeneklerin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı bildirilen haberlerde, Kabine’nin ayrıca ABD tarafından engellenmeyecek bir yol izlemeyi hedeflediği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin dün yaptığı toplantıda, İran’a karşılık verilmesi konusunda fikir birliği olduğu, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varılamadığı belirtilmişti.