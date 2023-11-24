“Savaşı bitirme” sinyali,

Emre ERGÜL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna Savaşı’nda sona gelindiğinin ilk sinyalini verdi. Hindistan tarafından düzenlenen ve salı günü çevrim içi yapılan G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan Putin, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı bitirmeye hazır olduğunu belirtti. Yetmedi, savaşın bir trajedi olduğunun altını çizdi.

Putin, Ukrayna Savaşı için şöyle konuştu: “Askeri eylemler her zaman bir trajedidir. Ve elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz. Bu arada Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmedi." Putin, savaşın devam etmesinin suçlusu olarak da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi gösterirken; İngiliz BBC Televizyonu, konuşmayı “Putin, dünya liderlerini savaşı sona erdirmeye yönelik bir strateji geliştirmeye teşvik etmek istiyor” diye yorumladı.

Tüm dünyada gıda krizi başlatan, yaşam ve enerji maliyetlerini artıran savaşın tüm dünyaya 1.6 trilyon dolara mal olduğu belirtiliyor. İşte Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyaya sonuçları: Düşük gelirli ve alt-orta gelirli ülkeler, Ocak 2023 itibarıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının yüzde 20'sinden azını aldı.

Gelişmekte olan birçok ülkede gıda fiyatları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Örneğin Mart 2023'te Nijerya'da gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 24'ün üzerine çıktı.

Savaşın ilk iki haftasında Brent petrol fiyatları yüzde 25'ten fazla arttı. Mart ayı sonu itibarıyla Avrupa gaz fiyatları bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 580 daha yüksekti, ancak o zamandan bu yana düşüş gösterdi

2022'de 58 ülkede/bölgede yaklaşık 258 milyon insan gıda krizi veya orta ila şiddetli akut gıda güvensizliği yaşadı. Bu sayı 2021'de, savaştan önce, 53 ülke/ bölgede 193 milyondu.

Rusya yazlık dizel yakıt ihracatı yasağını kaldırdı

Rusya Enerji Bakanlığı, dizel yakıt ihracatına yönelik geçici yasağı kaldırdı. Rusya Enerji Bakanlığı, yurtiçi yakıt piyasasında fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerin bir parçası olarak 21 Eylül'de uygulamaya konulan yazlık dizel yakıt ihracatına yönelik geçici yasağı kaldırdığını duyurdu. Rusya dünyanın en büyük dizel ihracatçısı konumunda yer alıyor.