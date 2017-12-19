Savunma harcamalarında "Soğuk Savaş" dönemi

19 Aralık 2017

Merkezi Londra'da bulunan ekonomik araştırma kuruluşu IHS Markit'in yayımladığı Jane's Savunma Bütçeleri Raporu'na göre, küresel savunma harcamalarının 2018'de 1,7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda, küresel savunma harcamalarının gelecek yıl yüzde 3,3 artmasının beklendiğine işaret edildi. Bunun, Soğuk Savaş sonrasında küresel savunma harcamalarındaki en yüksek seviye olduğu belirtildi.

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Raporda, 9 NATO üyesinin 2018'de gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması hedefine ulaşmasının beklendiği kaydedilirken, hedefe ulaşacak ülkelerin ABD, Yunanistan, Estonya, Türkiye, Letonya, İngiltere, Litvanya, Polonya, ve Romanya olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda Türkiye'nin 2016'da 12,3 milyar dolar olan savunma harcamasının 2017'de 12,1 milyar dolara düştüğü ifade edildi.

Raporda, ABD'nin 2016'da 636,2 milyar dolar olan savunma harcamalarının 2017'de 642,9 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Savunma harcamalarında Çin'in bütçesinin 2016'da 182,9 milyar dolardan 2017'de 192,5 milyar dolara çıktığı, Rusya'nın bütçesinin 52,3 milyar dolardan 47 milyar dolara düştüğü, İngiltere'nin bütçesinin de 50,5 milyar dolardan 51,2 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Jane's raporunun baş analisti Fenella McGerty, yaptığı açıklamada, savunma harcamalarındaki artışın dünya genelinde ekonomik koşulların daha iyiye gittiğini gösterdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA