‘Seçim öncesi TL pozisyonları kapatın’
İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçim öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.
Bloomberg HT’nin haberine göre İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.
Yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.
Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.