Şeker fiyatları 6 yılın zirvesinde

Mısır, şeker ticaretinde nispeten küçük bir ihracatçı olmasına rağmen alınan kısıtlama kararının yaklaşık 250 bin tonluk şeker ticaretini etkilemesi bekleniyor.

Kararın alınmasının ardından beyaz şeker vadeli işlemleri Londra'da yüzde 2,2'ye kadar yükselirken ham şeker de değer kazandı. Böylelikle, şeker vadeli işlemleri altı yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Covrig Analytics Başanalisti Claudiu Covrig, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Mısır’ın aldığı kararın şeker tüketiminin arttığı bir dönem olan Ramazan’a denk geldiğini ve kısıtlamaların yerel fiyatları düşürmeye yardımcı olmasını beklediklerini söyledi.

Üç ay yetecek seviyede

Mısır İç Ticaret ve Tedarik Bakanı Ali El-Moselhy, Mısır'ın mevcut şeker stoklarının üç ay yetecek seviyede olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, yerel pancar şekeri üretiminin stokların yenilenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Uluslararası Şeker Örgütü'nün Şubat ayında yaptığı tahmine göre, Mısır'ın Ekim ayında başlayan 2022-23 sezonunda 200 bin ton rafine şeker ihraç etmesi bekleniyor.