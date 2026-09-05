Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı her geçen saat artıyor...

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Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 itibarıyla toplam can kaybının 1344'e yükseldiği, 4 bin 898 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Ayrıca farklı noktalarda mahsur kalan 8 bin 631 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.