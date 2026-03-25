Senatör Sanders'tan 200 milyar dolarlık savaş bütçesine sert ret

ABD'de İran'a yönelik askeri operasyonlara ilişkin bütçe tartışmaları sürerken, Demokrat Senatör Bernie Sanders'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sanders, Trump yönetiminin talep ettiği ek bütçeye sert şekilde karşı çıktı.

Sanders'tan 200 milyar dolarlık bütçeye ret

ABD'li Senatör Bernie Sanders, CNN'e verdiği röportajda, İran'a yönelik saldırıların finansmanı için istenen 200 milyar dolarlık ek bütçeyi destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya net yanıt verdi. Sanders, bu talebi "kesinlikle" desteklemeyeceğini belirtti.

"Ortak reddetme kararı sunacağız"

Sanders, söz konusu bütçe kapsamında İsrail'e yapılacak askeri sevkiyata da karşı çıktıklarını ifade etti. Bu çerçevede, "Doğrusu birkaç hafta içinde İsrail'e gönderilecek 20 bin bombayı ve buldozerleri durduracak ortak bir reddetme kararı sunacağız" dedi.

Savaşın maliyetine dikkat çekti

ABD'nin İsrail ile birlikte "bu savaşı başlattığını" savunan Sanders, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ciddi insani sonuçlar doğurduğunu söyledi. Sanders, askeri operasyonların "yüzlerce milyar dolara" mal olabileceği uyarısında bulundu.

"Amerikan halkının istediği bir savaş değil"

Ülkede birçok kişinin konut, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayan Sanders, bu süreçte yeni bir savaşın öncelik olmaması gerektiğini dile getirdi. Sanders, söz konusu çatışmanın, siyasi görüş farkı gözetmeksizin Amerikan halkının istemediği bir "savaş" olduğunu ifade etti.

İsrail ile ilişkilere eleştiri

ABD-İsrail ilişkilerine de değinen Sanders, Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Sanders, "Gazze halkını mahveden İsrail ile çalışmak isteyip istemediğimize gelince, Gazze halkının yüzde 10'u öldü ya da yaralandı. Bunların, bizim çalışmamız gereken müttefikler olduğundan pek emin değilim" dedi.

Çatışmaların arka planı

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Bu adım, taraflar arasında müzakereler devam ederken atılmıştı. İran ise İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Söz konusu saldırılarda, eski İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.