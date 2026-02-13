Sevgililer Günü için 29 milyar dolarlık rekor beklenti

Sevgililer Günü, ABD’de yalnızca romantik bir kutlama günü değil, aynı zamanda perakende satışlar ve tüketici eğilimleri açısından ekonomik bir gösterge olarak da öne çıkıyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği’nin (NRF) 7 bin 791 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 55’i bu özel günü kutlamayı planlıyor. AA muhabirinin NRF verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl 14 Şubat için yapılacak toplam harcamanın 29,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Geçen yıl söz konusu tutar 27,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Son yıllarda harcamalarda genel bir artış trendi dikkat çekiyor. Sevgililer Günü harcamaları 2024’te 25,8 milyar dolar, 2023’te 25,9 milyar dolar, 2022’de 23,9 milyar dolar ve 2021’de 21,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Kişi başı harcama 200 dolara yaklaşıyor

Bu yıl Sevgililer Günü’nü kutlamayı planlayanların ortalama 199,78 dolar harcama yapmayı öngördüğü belirtiliyor. Bu rakam, geçen yılki 188,81 doların üzerinde seyrederken 2020’deki 196,31 dolarlık önceki zirveyi de geride bırakıyor.

Tüketiciler en çok partnerleri için alışveriş yapmayı planlasa da çocuklar, ebeveynler ve kardeşler gibi aile bireyleri için de hediye almayı düşünüyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri arkadaşlarına, bazıları çocuklarının sınıf arkadaşlarına ve öğretmenlerine, bir bölümü ise evcil hayvanlarına hediye almayı planlıyor.

En çok tercih edilen ürün: Şekerleme

Sevgililer Günü’nde en yaygın hediye seçeneği yine şekerleme oldu. Katılımcıların yüzde 56’sı bu kapsamda çikolata ve benzeri ürünler almayı planlıyor. Çiçek, kart ve takı da en fazla tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Toplam harcama kalemleri içinde en yüksek payın takıya ayrılması bekleniyor. Takı harcamalarının 7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, dışarıda akşam yemeği için 6,3 milyar dolar, çiçek için ise 3,1 milyar dolar harcanacağı öngörülüyor.

Fiyat artışları dikkat çekiyor

Bu yıl hediyelerin geçen yıla kıyasla daha pahalı olması bekleniyor. The Century Foundation ile Groundwork Collaborative’in analizine göre, klasik Sevgililer Günü ürünlerinin fiyatı yıllık bazda ortalama yüzde 15,3 arttı.

Restoran fiyatlarındaki yükseliş de öne çıkıyor. Aralık 2025’e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, son bir yılda dışarıda yemek maliyetlerinin evde yemek maliyetine kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı arttığını gösteriyor.

Çiçek fiyatlarında da yükseliş var. Gül buketlerinin fiyatının bu yıl yüzde 16’dan fazla arttığı hesaplanıyor. ABD’de satılan kesme çiçeklerin büyük bölümünün ithal edilmesi, maliyet artışında etkili oluyor. Ülke, kesme çiçeklerin yüzde 80’inden fazlasını Kolombiya, Ekvador, Kanada ve Hollanda’dan temin ediyor. Uygulanan tarifeler ve artan ithalat giderleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Çikolata fiyatlarında da artış sürüyor. Artan kakao maliyetleri, tarifeler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar üretici ve perakendecilerin fiyat yükseltmesine neden oluyor. Progressive Policy Institute’un analizine göre, bu yıl Sevgililer Günü için satılan kutu çikolataların fiyatı ortalama yüzde 11,8 arttı.