Şii milislerden ABD üssüne saldırı

Lübnan'daki Hizbullah, Suriye’nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesi, Suriye’nin Haseke kentinin güneyindeki Şeddadi ABD Askeri Üssü'ne 2 İHA ile saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının neden olduğu zayiata ilişkin ise detay verilmedi.

Ne olmuştu?

Hizbullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda tarafsız olmadıklarını, Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu. Ardından Hizbullah ile İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışmalar başlamıştı.

Bu gelişmelerle eş zamanlı İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ile Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini bildirmişti.