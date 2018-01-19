"Sırbistan ve Karadağ, 2025'e kadar AB üyesi olacak"

19 Ocak 2018

Balkan ülkeleri Sırbistan ve Karadağ'ın muhtemelen 2025 yılına kadar Avrupa Birliği'ne (AB) katılacakları açıklandı.

Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, AB'nin 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra doğuya doğru başlayan genişleme politikasına atıfta bulunarak, "1989'dan kalan işi tamamlamanın zamanıdır" dedi.

Hahn Reuters ile yaptığı söyleşide, "Sırbistan ve Karadağ için 2025 yılını gösterge tarih olarak belirledik; bu gerçekçi ancak oldukça da iddialı" dedi.

Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan, içeride AB karşıtlığının yükselmesi, 2009-2013 arasında Euro Bölgesi'nde yaşanan kriz ve İngiltere'nin ayrılma kararı gibi nedenlerle AB politikacılarının yeni katılımlara ilgilerini kaybetmeleri yüzünden son yıllarda şanslarının azaldığını düşünüyordu.

Ne var ki Rusya'nın etkisi, bu altı ülkeye yeni bir fırsat kapısı açmış bulunuyor.

Ancak bu ülkelerin AB üyeliği önünde halen pek çok da engel var. Altı Balkan ülkesinin bankacılık ve yargı sistemleri çok zayıf ve ortalama gelir düzeyleri Euro Bölgesi'ndeki düzeyin yüzde 30'u kadar.

Kaynak: Reuters