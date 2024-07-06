Sisi ve Esed, Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni ve bölgede tırmanan tansiyonun oluşturduğu tehlikeyi görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Esed'in telefonda görüştüğü ve her ikisinin de "Filistinlileri yerinden etme girişimlerini tamamen reddettiği" vurgulandı.

Bağımsız Filistin için çabalarımız sürecek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmede, 'ülkesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini' ifade ettiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.