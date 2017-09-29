Somali'de el Şebab askeri üsse saldırdı

29 Eylül 2017

Somali'de el Şebab militanlarının başkent Mogadişu yakınlarında bir askeri üsse düzenledikleri saldırıda en az 15 askeri öldürdükleri bildirildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan örgüt sözcüsü Abdiasis Abu Musab, "Kalan askerler ormanlık alana kaçtılar. Köyün ve üssün kontrolü artık bizde" dedi.

Öte yandan örgüt, bir Somali subayının 15 olarak verdiği ölü sayısının, 21 olduğunu söyledi.

El Kaide ile bağlantılı olan el Şebab örgütü Somali hükümetini devirmek istiyor. Ülkede 1991 yılından beri iç savaş devam ediyor.

El Şebab terör örgütün iki hafta önce Kenya sınırı yakınlarında bir askeri üsse, üç hafta önce ise Kismayo kentinde düzenlediği iki saldırıda en az 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters