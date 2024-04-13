Son dakika... Avustralya'da AVM'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleştiği haberi yabancı ajanslar tarafından duyuruldu. Eyalet polisi, Sydney'deki bir alışveriş merkezinde birden fazla kişinin bıçaklandığı ihbarının ardından bir kişinin vurulduğunu söyledi. Yerel basındaki haberlere göre, olayın ardından yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi.

Reuters'a konuşan iki görgü tanığı, silah seslerinin de duyulduğunu aktardı. Görgü tanıklarından biri, bir kuyumcuya sığınmadan önce yerde yatan yaralı bir kadın gördüklerini söyledi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda alışveriş merkezinden kaçan kalabalıklar, polis arabaları ve acil servislerin bölgeye akın ettiği görüldü.

5 ölü, 7 yaralı

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını bildirdi.

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

CNN International, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.