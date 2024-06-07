Son dakika: Danimarka Başbakanı Frederiksen'a saldırısı düzenlendi
Son dakika gelişmesi... Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ın bir erkek tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.
CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.