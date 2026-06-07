Son dakika: İran, İsrail'e füze saldırısı başlattı

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İran, pazar günü İsrail topraklarına doğru bir füze saldırısı başlattı. İsrail'in Channel 12 televizyonunun haberine göre Tahran yönetimi çok sayıda füzeyi ateşledi. İran füze saldırısı sonrası Hayfa ve kuzey İsrail'in diğer bölgelerinde siren sesleri duyuldu. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin tehditleri izlemeye ve durdurmaya devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'dan İsrail'e doğru ikinci bir füze saldırısı dalgasının daha başlatıldığı belirtildi. İran füze saldırısı, Golan Tepeleri, Taberiye, Safed, Afula, Nasıra, Karmiel ve güney Hayfa'da da sirenlerin çalmasına yol açtı. Saldırının kapsamı geniş bir coğrafyayı etkiledi.

Bu gelişme yaşanırken İran ordusu ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Trump: Bu kadar yeter

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin ilk değerlendirmesinde Tahran yönetimine müzakere çağrısında bulundu. İran'ın füze saldırılarının ardından açıklama yapan Trump, çatışmanın daha fazla büyümemesi gerektiğini belirterek İran'a yeniden anlaşma masasına dönme çağrısı yaptı.

İran füze saldırısı öncesinde Lübnan gerilimi yaşanıyordu

İran'ın Khatam al-Anbiya Merkez Karargahı, Tel Aviv yönetimine güney Lübnan ve Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaptı. İran füze saldırısı, bu çağrının hemen ardından geldi. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarına misilleme olarak doğrudan angajmana geçti.

İran füze saldırısı ile tırmanan gerilim, daha önce kırılgan bir ateşkes döneminin yaşandığı bölgede savaşın yeniden başladığını gösteriyor. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz kapsamlı bir hasar değerlendirmesi yapmadı. Hava savunma sistemlerinin birçok füzenin imha ettiği bildirildi.

İsrail'den henüz misilleme açıklaması yok

İsrail ordusu, İran füze saldırısı karşısında nasıl bir yanıt vereceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Askeri yetkililerin durumu değerlendirdiği ve olası misilleme seçeneklerini masaya yatırdığı belirtiliyor. İran füze saldırısının bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Ortadoğu'daki bu son gelişme, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen tansiyonun düşmediğini ortaya koyuyor. İran füze saldırısı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gerilimin yanı sıra şimdi de doğrudan İsrail cephesini alevlendirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması bekleniyor.