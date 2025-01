Son Dakika: İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı

Takip Et

İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha’da Gazze için ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabineyi oylama için topladığı saatler süren oturumun ardından hükümet, anlaşmayı resmen onayladı.

İlk takas pazar günü başlayacak

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin sürecin 19 Ocak Pazar günü başlamasının planlandığı belirtildi. İsrail basını, ilk takasın pazar günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Ateşkes üç aşamalı uygulanacak

Anlaşmaya göre, ateşkes her biri altı hafta sürecek üç aşamada uygulanacak. İlk aşamada, Hamas’ın kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplam 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor. İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Hamas ve İsrail’den açıklamalar

Hamas, ateşkes şartlarına ilişkin tüm sorunların arabulucuların desteğiyle çözüldüğünü duyurdu. Öte yandan Netanyahu, dün Hamas’ın yeni talepler öne sürdüğünü iddia ederek toplantıyı ertelemişti. Hamas kanadı ise bu iddiayı yalanlamış ve anlaşmaya sadık kaldıklarını belirtmişti.

İç tartışmalar hükümeti karıştırdı

Kabine toplantısı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkesin kabul edilmesini tavsiye eden bir açıklama yaptı. Ancak kabinedeki Ultra Ortodoks bakanlar, Yahudilikte kutsal Şabat günü nedeniyle toplantıya katılmadı ve desteklerini yazılı olarak bildirdi. Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir ise anlaşmayı reddederek Netanyahu’yu hükümetten çekilmekle tehdit etti.