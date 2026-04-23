Son dakika: Tahran'da patlama sesleri
Son dakika haberine göre, İran basını, başkent Tahran’ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından konuşan bir İsrailli yetkili, İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı. ABD’li yetkililer ise ateşkesin sürdüğünü belirtti.
İran basını, Tahran’ın bazı bölgelerinde özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, bölgede hareketliliğin sürdüğünü belirtirken, olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Al Jazeera’ya konuşan ABD’li bir yetkili, İran ile ateşkesin devam ettiğini ifade etti. İsrail basını da Tahran’da duyulan patlama seslerinin İsrail’le bağlantılı olmadığını öne sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA