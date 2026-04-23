Son dakika: Tahran'da patlama sesleri

İran basını, Tahran’ın bazı bölgelerinde özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, bölgede hareketliliğin sürdüğünü belirtirken, olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Al Jazeera’ya konuşan ABD’li bir yetkili, İran ile ateşkesin devam ettiğini ifade etti. İsrail basını da Tahran’da duyulan patlama seslerinin İsrail’le bağlantılı olmadığını öne sürdü.