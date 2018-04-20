Soros, Budapeşte’deki ofisini kapatıyor

20 Nisan 2018

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Açık Toplum Vakfı, bu ülkedeki ofisini kapatmayı kararlaştırdı.

Avusturya'da yayınlanan Die Presse gazetesinin haberine göre, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından kurulan ve 1984 yılından beri Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı, Berlin'e taşınma kararı aldı.

Vakıf yetkilileri gazeteye yaptıkları açıklamada, Budapeşte ofisini kapatma kararı aldıklarını ancak daha fazla bilgi paylaşımının yapılmayacağını belirtti.

Haberde, vakfın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fidesz Partisinin baskılarına dayanamayarak bu kararı almak zorunda kaldığı yorumu yapıldı.

30 yıldan daha uzun süredir Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı, aralarında Macaristan Başbakanı Orban'ın da olduğu binlerce Macaristanlıya burs sağladı.

Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor. Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

Hükümet ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı. Tasarıya göre yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA