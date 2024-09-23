SpaceX, Mars'a iki yıl içinde 5 mürettebatsız roket fırlatmayı planlıyor

VoA Türkçe'nin haberine göre Musk, kendisine ait sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Bunların hepsi güvenli bir şekilde iniş yaparsa mürettebatlı görevler 4 yıl içinde mümkün olacak” ifadesini kullandı.

Herhangi bir zorluk durumunda mürettebatlı görevlerin 2 yıl daha erteleneceğini aktaran SpaceX kurucusu, inişlerdeki başarı durumu ne olursa olsun SpaceX’in “Mars'a seyahat eden uzay gemilerinin sayısını katlanarak arttıracağını” belirtti.

Musk, bu ayın başlarında X'te yaptığı bir paylaşımda, Mars'a mürettebatsız Starship roketlerinin fırlatılmasından bahsetmiş ve “Mars'a ilk Starship'ler iki yıl içinde bir sonraki Dünya-Mars transfer penceresi açıldığında fırlatılacak” demişti.