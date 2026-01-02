SpaceX'ten uzay güvenliği için yeni adım! Uyduların yörüngesi düşürülüyor

SpaceX'in uydu internet ağı Starlink'te yörünge düzenlemesine gidiliyor. Şirketin Starlink mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicolls, 2026 yılı boyunca yaklaşık 550 kilometre yükseklikte yörüngede bulunan tüm Starlink uydularının 480 kilometreye indirileceğini açıkladı.

Nicolls, yapılan düzenlemenin uydu takımyıldızının yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olduğunu ve uzay güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

"Uzay güvenliğini artıracak"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Nicolls, "Uydularını düşürmek Starlink yörüngelerinin yoğunlaşmasına neden oluyor ve uzay güvenliğini çeşitli şekillerde artıracak" ifadelerini kullandı.

Nicolls ayrıca, "500 kilometrenin altında enkaz nesnelerinin ve planlanan uydu takımyıldızlarının sayısı önemli ölçüde daha düşük olup toplu çarpışma olasılığını azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.