Sri Lanka, savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliğine ilgi duyuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 27 Aralık 2022'de güven mektubunu sunarak görevine başlayan Dissanayake, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin Osmanlı Devleti döneminde, 1864'te başladığını ifade etti.

1948'de Sri Lanka'nın bağımsızlığının ardından iki ülke diplomatik ilişkilerinin kurulduğunu söyleyen büyükelçi, “Sri Lanka, Türkiye'nin küresel bir güç olarak öneminin farkında" ifadesini kullandı.

"Sri Lanka, Türkiye ile savunma sanayisi alanında iş birliği yapmayı düşünüyor mu?" sorusuna Dissanayake, "Bir ilgi var. Geçmişte bazı ziyaretler olmuştu. Şu anda bazı işbirliklerini de görüşüyoruz" yanıtını verdi.

Dissanayake, ülkesinin Türkiye'nin hangi savunma ürünleriyle ilgilendiğinin sorulması üzerine, "Belki dronelar. Sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda yaban hayatı izleme, arama ve kurtarma ve başka amaçlar için de hatta tarımsal sorunlar için bile. Buradaki üniversitelerden biriyle ve ayrıca drone üretimiyle ilgilenen Sri Lanka'daki bir üniversiteyle görüşmeye başladık" diye konuştu.