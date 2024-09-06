Stanford Üniversitesi'nden kanser tedavisinde kullanılabilecek keşif! Deri nasıl şeffaf olabilir?

CNN'nin haberine göre, Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı deneyde kullanılan ışığı emen boya molekülleri, dokunun ışığı yansıtma yeteneğini baskılayarak ışığın deriden geçişini artırıyor. Dağılan bir sis bulutuna benzer şekilde, suyla karıştırılan boya, dokudaki protein ve yağların ışık kırılma indisini eşitleyerek deriyi şeffaf hale getiriyor.

Denek farelerinin damarları ve iç organları gözlemlendi

Araştırmacılar, deneyde, tüyleri kazınan farelerin kafatasına sürülen karışım yardımıyla şeffaflaşan deri üzerinden doğrudan beyin yüzeyindeki kan damarlarını gözlemledi. Farelerin karın bölgesinde ise iç organları ve yiyecekleri sindirim kanalında hareket ettiren kas kasılmaları görülebildi.

Deriye tamamen nüfuz ettiğinde belirli bir süre organların görünmesini sağlayan maddenin yıkandıktan sonra derinin eski haline döndüğü ve işlemin deneklere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.

Keşif insanlarda kanser tedavilerinde kullanılabilir

Keşfin biyomedikal araştırmalarda devrim niteliğinde olduğu ve fare derisinden 10 kat daha kalın insan derisinde yapılacak testlerde başarı sağlanabilirse, kan alırken damarların daha görünür hale gelmesinin yanı sıra çok geniş tıp ve sağlık uygulamalarında kullanılabileceği belirtildi.

Araştırma yazarlarından Stanford Üniversitesi'nden Guosong Hong ise "Bu buluş, cilt kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilir, fotodinamik ve fototermal tedaviler gibi derin doku tedavilerinde ışık geçirgenliğini geliştirebilir ve lazer bazlı dövme silme işlemini daha kolay hale getirebilir" açıklamasını yaptı. Araştırma Science dergisinde yayımlandı.