Stratcom Public Forum, New York'ta gerçekleşti: Stratejik iletişimin küresel rolü tartışıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta "Stratcom Public Forum" adıyla düzenlediği ilk uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, küresel belirsizlikler karşısında stratejik iletişimin önemini tartışmaya açtı. Zirve, "Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla New York Yale Club'ta gerçekleştirildi ve uzmanlar, akademisyenler, stratejik iletişimin kriz yönetimindeki rolünü ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming, video mesajıyla açılışı yaparak, BM'nin daha barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar için verdiği mücadeleyi vurguladı. Fleming, dünya genelinde nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmelerin kurumlara olan güveni aşındırdığına dikkat çekti.

Zirvenin ilk oturumu, SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde, “Krizlerle Mücadelede Uluslararası İşbirliği ve İletişim” başlığıyla gerçekleştirildi. Panelde konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan, Türkiye’nin salgın ve doğal afet krizlerindeki tecrübelerini aktardı.

Florida Üniversitesi'nden Prof. Linjuan Rita Men, kriz zamanlarında uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nden James P. Farwell ise kriz yönetiminde gerçeklerin açıkça ifade edilmesinin güveni tesis etmede kritik olduğunu belirtti.

Zirvede, küresel belirsizliklerin olduğu bir dönemde stratejik iletişimle güven oluşturmanın zorlukları da tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyonla mücadelede yürüttüğü çalışmalara örnekler sundu.