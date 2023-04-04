Suçlamaları reddederek mahkemeden ayrıldı

Yaklaşın 2 saat mahkemede kalan Trump’a, ABD basınına bilgi veren kaynaklara göre, 34 ayrı suçlama yöneltildi. Suçlamalardan en az birinin “ağır suç” kapsamına girdiği, diğerlerinin de “sus payı ödemesi” ve bununla ilgili seçim kampanyası ile iş yeri kayıtlarında yapılan sahtekarlıkla ilgili olduğu kaydedildi.

Mahkemeden çekilen fotoğraflara göre, yanında 4 avukatı ile hakkındaki suçlamaları dinleyen Trump’ın, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddettiği bildirildi.

Mahkeme sonrasında Trump, yine yoğun güvenlik önlemleri altında özel uçağı ile Florida’daki malikanesine gitmek için LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı.

Trump’ın bu akşam yerel saat ile 20.15 civarında Mar-a-Lago’da hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, mahkemeye çıkmak için dün Florida’daki malikanesinden New York’a özel uçağı ile gelmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.