Sudan’da ordu ile milis güçler üç gündür çatışıyor
Sudan’da ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.
Sudan’da ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.
Çatışmalar dün başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı'nın yanısıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargâhı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaşırken; ilk gün 56 sivilin öldüğü açıklandı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Zafer saati yaklaştı. İsyancı Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bu pervasız macerasında yitirilen masum canlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sabırlı ve gururlu halkımıza yakında güzel haberler vereceğimizi müjdeliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ülkedeki vatandaşlarını uyaran Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmaları görüşmek üzere Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdı.