Sudan’da ordu ile milis güçler üç gündür çatışıyor

Sudan’da ordu ile isyancı ilan edilen paramiliter güç Hız­lı Destek Kuvvetleri (HDK) ara­sındaki çatışmalar üçüncü gü­nüne girdi.

Çatışmalar dün başkentteki Hartum Uluslararası Havalima­nı'nın yanısıra kuzeydeki Me­ravi ve güneydeki Ubeyd hava­limanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karar­gâhı ve devlet televizyonu çevre­sinde yoğunlaşırken; ilk gün 56 sivilin öldüğü açıklandı.

Ordudan yapılan yazılı açık­lamada, “Zafer saati yaklaştı. İsyancı Hızlı Destek Kuvvetle­ri milislerinin bu pervasız ma­cerasında yitirilen masum can­lara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sabırlı ve gururlu halkımıza yakında güzel haberler vereceğimizi müjdeli­yoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki vatandaşlarını uya­ran Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki çatışmaları görüş­mek üzere Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdı.