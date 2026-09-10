Suriye'den Netanyahu’nun Şeyh Dağı'na gitmesine tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun Suriye ve Lübnan sınırındaki Şeyh Dağı'nda İsrail güçleriyle temaslarda bulunmasının ülke egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti. İsrail’in Suriye’nin "toprak bütünlüğünü" ihlal ettiğini belirten Bakanlık, Netanyahu’nun Suriye topraklarına "yasa dışı" şekilde girdiğini ifade etti. Açıklamada, "İsrail’in Suriye toprakları içinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırıların devam etmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış teşkil ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi de kapsayan 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönülmesi çağrısında bulundu.

Suriye sınırları içerisinde yer alan Hermon Dağı, Beşar Esad rejiminin 2024’te devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun işgali altında bulunuyor.