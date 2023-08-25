Suudi Arabistan, Çin'in nükleer enerji santrali inşa etme teklifini değerlendiriyor

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, CNNC olarak bilinen Çin'in kamuya ait bir şirketi olan China National Nuclear Corp, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sınırına yakın bir yerde nükleer santral inşa etmek için teklifte bulundu.

Suudi Arabistan daha önce İsrail ile olası normalleşme anlaşmasının bir parçası olarak kendi topraklarında sivil bir nükleer program oluşturmak için ABD'den işbirliği istemişti. ABD'li yetkililer geçmişte nükleer enerji teknolojisini ancak anlaşmanın nükleer silah yapımına giden iki yol olan uranyumun zenginleştirilmesini veya reaktörlerde üretilen plütonyumun yeniden işlenmesini engellemesi durumunda paylaşacaklarını söylemişti.

WSJ, Suudi yetkililerin, konuyu Çin ile araştırmanın Biden yönetimini nükleer silahların yayılmasını önleme gerekliliklerinden taviz vermeye teşvik etmenin bir yolu olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Gazete, Suudi yetkililerin, ABD ile müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yakın zamanda Çinli şirketle yola devam etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çin'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası kurallara uyarken, sivil nükleer enerji alanında Suudi Arabistan'la işbirliği yapmaya devam edeceğini ifade ettiler.