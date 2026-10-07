Suudi Arabistan: Husilerin fırlattığı balistik füze engellendi

Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışma devam ediyor. Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Hamis Muşayt şehrine doğru balistik füze fırlattığının tespit edildiğini açıkladı. El-Maliki, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle füzenin engellendiğini bildirdi. Olaya ilişkin herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Suudi Arabistan kaynakları, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud’un Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, başta Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz olmak üzere bölgedeki denizcilik güzergahlarının güvenliği ve seyrüsefer serbestinin ilişkin başlıkların ele alındığı belirtildi. Tarafların çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirdiği kaydedildi.