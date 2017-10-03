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Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya'ya gidecek

Suudi Arabistan Kralı Selman perşembe günü Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Bu, bir Suudi Arabistan kralının Rusya'ya ilk resmi ziyareti olacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya'ya gidecek
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabet ederek perşembe günü bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak. Tarihte ilk defa bir Suudi Arabistan kralının Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği program kapsamında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanması öngörülüyor.

Ziyaret öncesi Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden Kral Selman, buradaki konuşmasında, "Rusya ziyaretinin, tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmesi, iki ülkenin ortak menfaatleri ile uluslararası güvenlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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