Suudi Arabistan'a saldırı sonrası Irak'tan hamle: Sınır kapısına kapatma talimatı

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Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından Irak hükümetinin, İran sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nın tedbir amacıyla kapatılması talimatını verdiği bildirildi. Saldırıları gerçekleştirenlerin belirlenmesi için de geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre karar, Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın hedef alınmasının ardından geldi. Kaynaklar, Irak yönetiminin saldırıların faillerini bulmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suudi Arabistan şimdilik misilleme yapmayacağını açıklamıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, boru hattına yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıların sorumlularına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, bu aşamada misillemede bulunulmayacağını bildirmişti.

Bu kararla, Iraklı yetkililere kendi topraklarından Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıları engelleyecek tedbirleri almaları için fırsat tanınmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bir komutan görevden alınmıştı

Irak Başbakanlık Ofisi de saldırıları kınayan açıklamasında, "Irak hükümeti, topraklarının ve hava sahasının herhangi bir ülkeye yönelik saldırılar için üs olmayacağını bir kez daha yinelemektedir" ifadelerine yer vermişti.

Saldırılara ilişkin soruşturma sonucunda, Irak'ın Meysan eyaletinde görevli bir komutanın görevden alındığı açıklanmıştı.