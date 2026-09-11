5,2 milyar dolarlık alım yetmedi, ABD tahvil faizi yüzde 5’in kapısında

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ABD tahvil piyasasında tansiyon düşmüyor. Hazine’nin uzun vadeli borçlanma araçlarında likiditeyi artırmak amacıyla büyüttüğü geri alım programı devreye girmesine rağmen faizlerdeki yükseliş devam etti ve küresel piyasaların yakından izlediği yüzde 5 sınırı yeniden gündeme geldi.

6 milyar dolarlık limitin tamamı kullanılmadı

ABD Hazinesi, 10 ila 20 yıl vadeli eski tahvilleri kapsayan operasyonda 6 milyar dolara kadar geri alım yapabileceğini açıklamıştı. Piyasadan 10 milyar doların üzerinde teklif gelmesine rağmen kabul edilen tutar yaklaşık 5,2 milyar dolarda kaldı.

Hazine, geri alımlarda tahvilleri her fiyattan satın almıyor ve piyasa koşullarına uygun bulmadığı teklifleri kabul etmiyor. Bu nedenle 6 milyar dolarlık üst sınırın tamamı kullanılmazken operasyon sonrasında tahvil piyasasında beklenen rahatlama da oluşmadı.

10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,95 çevresine yükselerek yüzde 5 sınırına yaklaşırken 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,36 civarına çıktı. Uzun vadeli faizde görülen seviye yaklaşık 20 yılın en yüksek bölgesine işaret ediyor.

Asıl baskı petrolden ve enflasyondan geliyor

Geri alım programının temel amacı tahvil faizini belirli bir seviyede tutmak değil, eski tahvillerde işlem koşullarını ve piyasa likiditesini desteklemek. Bu nedenle faizlerdeki yükselişin yalnızca Hazine operasyonuna bağlanması doğru değil.

Piyasadaki asıl baskı, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve yeniden güçlenen enflasyon endişesinden geliyor. ABD’de ağustos ayı üretici fiyatları aylık yüzde 0,4 yükselirken yıllık artış yüzde 5,4’e ulaştı. Enerji maliyetlerindeki artış da fiyat baskısının kalıcı olabileceğine ilişkin kaygıları artırdı.

Bu tablo Fed beklentilerini de değiştirdi. Piyasalarda gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin fiyatlama yaklaşık yüzde 70 seviyesine kadar çıktı.

Şimdi bütün gözler saat 15.30’da

Tahvil piyasasının sıradaki büyük sınavı bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu olacak. Ağustos ayı TÜFE verileri Türkiye saatiyle 15.30’da yayımlanacak ve sonuç, Fed’in gelecek haftaki faiz kararı açısından kritik önem taşıyacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed’in yeniden faiz artıracağı beklentisi daha da güçlenebilir. Böyle bir tablo uzun vadeli tahvil faizlerinde yüzde 5 seviyesinin aşılması riskini artırırken beklentilerin altında bir veri piyasadaki baskının bir bölümünü hafifletebilir.

Türkiye açısından da önemli

ABD tahvil faizi yalnızca Amerikan piyasalarının sorunu değil. Dünyanın risksiz getiri ölçütlerinden biri olarak kabul edilen ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülke varlıklarından talep ettiği getiriyi de yukarı çekebiliyor.

ABD’de yüzde 5’e yaklaşan uzun vadeli faizler doların küresel ölçekte güçlü kalmasına, gelişmekte olan ülke tahvillerinde finansman maliyetinin artmasına ve hisse senetleriyle altın gibi varlıklarda oynaklığın yükselmesine yol açabiliyor. Türkiye açısından da dış borçlanma maliyetleri, Eurobond fiyatları ve yabancı yatırımcıların risk iştahı bu hareketten doğrudan etkilenebilecek alanlar arasında bulunuyor.

ABD Hazinesi’nin geri alım programını büyütmesine rağmen faizdeki yükselişin durmaması, piyasadaki sorunun yalnızca likidite eksikliğinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Bundan sonraki yönü belirleyecek en önemli iki unsur ise petrol fiyatlarının seyri ile ABD enflasyonunun Fed’i yeni bir faiz artışına zorlayıp zorlamayacağı olacak.