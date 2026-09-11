Borsaya çıktı, değeri saatler içinde üçe katlandı

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Tencent destekli Enflame Technology, Şanghay STAR Market’teki ilk işlem gününde güçlü bir başlangıç yaptı. Halka arz fiyatının çok üzerine çıkan hisse, zarar etmeye devam eden şirketin değerlemesini kısa sürede bambaşka bir seviyeye taşıdı.

142 yuandan çıktı, 475 yuanı gördü

Enflame hisseleri 142,18 yuanlık halka arz fiyatının ardından ilk işlem gününe 410 yuandan başladı. Böylece daha açılışta yaklaşık yüzde 188 prim yapan hisse, gün içinde 475 yuana kadar çıkarak halka arz fiyatının üç katından fazlasını gördü.

Hisse daha sonra 430 yuan civarında işlem görürken şirketin piyasa değeri yaklaşık 185 milyar yuana ulaştı. Enflame’ın halka arz fiyatlaması sırasında hesaplanan değeri yaklaşık 61,2 milyar yuan seviyesindeydi.

Yatırımcı halka arzda sıraya girmişti

İlk işlem günündeki sert yükselişin işaretleri halka arz sürecinde ortaya çıkmıştı. Enflame, 43 milyondan fazla yeni hisse satarak yaklaşık 6,12 milyar yuan kaynak toplarken bireysel yatırımcıların talebi satışa sunulan miktarın binlerce katına ulaştı.

Halka arz sonrasında şirketin toplam hisse sayısı 430 milyonun üzerine çıktı ancak ilk aşamada yalnızca yaklaşık 17,9 milyon hissenin serbestçe işlem görebilmesi dikkat çekti. Düşük işlem gören pay miktarı, yoğun taleple birleşince ilk gün fiyat hareketinin büyümesinde etkili oldu.

Şirket hâlâ zarar ediyor

Borsadaki yüksek değerlemeye rağmen Enflame henüz düzenli kâr üreten bir şirket değil. Şirket, 2026’nın ilk dokuz ayında 700 milyon ile 860 milyon yuan arasında net zarar beklerken geçen yılın aynı dönemindeki zarar yaklaşık 888 milyon yuan seviyesindeydi.

Buna karşılık gelir tarafında çok daha hızlı bir büyüme öngörülüyor. Enflame, dokuz aylık gelirinin 2,3 milyar ile 3 milyar yuan arasına çıkmasını bekliyor; bu tahmin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 ile yüzde 455 arasında artış anlamına geliyor.

Yüksek büyüme beklentisi yatırımcıların iştahını artırırken şirketin müşteri yapısı önemli bir risk olarak öne çıkıyor. Enflame’ın en büyük hissedarı konumundaki Tencent, aynı zamanda şirketin en büyük müşterisi ve 2025 gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü Tencent bağlantılı satışlardan geldi.

Çin kendi yapay zekâ çipini büyütüyor

Enflame’daki yükseliş yalnızca tek bir şirketin halka arz başarısı olarak görülmüyor. Çin, ABD’nin gelişmiş yarı iletkenlere yönelik ihracat kısıtlamaları karşısında Nvidia ve diğer yabancı üreticilere bağımlılığı azaltmak için yerli yapay zekâ çipi şirketlerini hızla büyütüyor.

Enflame; Moore Threads, MetaX ve Biren Technology ile birlikte Çin’in öne çıkan yeni nesil grafik işlemci üreticileri arasında gösteriliyor. Şirket halka arzdan elde ettiği kaynağın önemli bölümünü yeni nesil yapay zekâ çipleri, yazılım altyapısı ve hesaplama sistemlerinin geliştirilmesinde kullanmayı planlıyor.

Enflame hisselerindeki ilk gün hareketi, Çin’in yerli çip üreticilerine yönelik yatırımcı beklentisinin ne kadar yükseldiğini ortaya koydu. Ancak şirketin henüz kâr edememesi, gelirlerinin büyük bölümünün tek müşteriye bağlı olması ve ilk gün oluşan yüksek değerleme bundan sonraki fiyatlamanın en kritik sınavları olacak.