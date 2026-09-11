Petrol 110 dolara dayandı, faiz korkusu tahvilleri vurdu

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Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel piyasaların faiz hesabını yeniden bozdu. Brent petrol 109,97 dolara kadar yükselirken ABD tahvillerinde satış hızlandı, Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağı beklentisi belirgin biçimde güçlendi.

Petrol yükseldi, tahvilde yaklaşık 20 yılın zirvesi görüldü

Brent petrol cuma günü 108 doların üzerinde seyrederken gün içinde 109,97 dolara kadar çıkarak 110 dolar sınırına dayandı. ABD tipi ham petrol de 103 doların üzerine yükseldi. Brent'in haftalık kazancı yüzde 13'e yaklaşırken, iki önemli petrol göstergesi mayıs ayından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatmaya hazırlanıyor.

Fiyatları yukarı taşıyan ana unsur Ortadoğu'daki arz endişesinin yeniden büyümesi oldu. Tankerlere yönelik saldırıların artmasının ardından İran'la bağlantılı Husilerin Yemen'deki stratejik Mocha Limanı'nın kontrolünü ele geçirmesi, Kızıldeniz ve Babülmendep üzerinden yapılan taşımacılığa ilişkin kaygıları artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiği de savaş öncesindeki seviyelerin altında kalmayı sürdürüyor.

Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması, piyasalarda enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği korkusunu büyüttü. Bu endişe ABD tahvillerinde sert satışa dönüşürken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,96'ya kadar yükselerek yüzde 5 sınırına yaklaştı.

Daha uzun vadede hareket daha da dikkat çekici oldu. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,38'e çıkarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım operasyonunun piyasayı yeterince rahatlatamaması ve uzun vadeli tahvil ihalesine yönelik zayıf talep de satış baskısını artırdı.

Fed hesabı değişti, Türkiye için petrol faturası büyüyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnız tahvil piyasasını değil, Fed'e ilişkin beklentileri de değiştirdi. Piyasa fiyatlamalarında 15-16 Eylül'deki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 70 seviyesine çıktı. Kısa süre önce daha düşük olan bu ihtimal, enerji fiyatlarındaki sıçramayla hızla güçlendi.

Şimdi gözler bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD ağustos ayı tüketici enflasyonunda olacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde petrol fiyatlarının yarattığı baskıyla birlikte faiz artışı ihtimalinin daha da güçlenmesi mümkün. Daha düşük bir veri ise tahvil piyasasındaki satışın bir bölümünü frenleyebilir.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye açısından da yakından izleniyor. Enerjide dışa bağımlılık nedeniyle yüksek petrol fiyatlarının kalıcı hale gelmesi, ithalat faturası ve cari denge üzerindeki baskıyı artırırken akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri üzerinden enflasyonu da etkileyebilir.

Brent petrolün 100 doların üzerinde ne kadar süre kalacağı bu nedenle yalnız küresel piyasalar açısından değil, Türkiye'deki enflasyon ve faiz görünümü bakımından da önem taşıyor. Ortadoğu'daki çatışmaların petrol sevkiyatını daha fazla aksatması halinde piyasaların gündemindeki soru artık petrolün 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağından çok, 110 doların da üzerinde yeni bir fiyatlama oluşup oluşmayacağı olacak.