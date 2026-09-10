20 yıllık bebek giyim markası konkordato ilan etti

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Türkiye’de finansal darboğaza giren şirketlerin konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan ve bebek tekstili ürünleri üreten şirketler için mahkemeden geçici mühlet kararı çıktı.

İstanbul merkezli İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato sürecine girdi.

Mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı

İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık’ın yanı sıra şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında da 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi.

Mahkeme ilanında yer alan bilgilere göre geçici mühlet, 7 Eylül 2026 saat 13.00 itibarıyla başladı. Mahkeme, konkordato sürecinin yürütülmesi için üç konkordato komiseri görevlendirdi.

Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak atandı.

Alacaklılara 7 günlük süre

Konkordato davasına itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı. Alacaklılar, 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkemeye başvurabilecek.

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

İki şirket 2024 ve 2025’i zararla geçirdi

Şirketlerin mali durumuna ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise vergi levhası kayıtlarında yer aldı.

İdil Bebe Tekstil ve Uygun Bebe Mağazacılık’ın vergi levhaları sorgulandığında, her iki şirketin de 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu görüldü. AVM’lerde mağazaları bulunan ve bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren şirketler için başlayan konkordato sürecinde gözler, verilen 3 aylık geçici mühletin ardından alınacak kararlara çevrildi.